İran, Liberya'ya ait tankere Umman açıklarında el koydu ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) İran'ın Birleşik Arap Emirlikleri'ne giden Liberya'ya ait Wila adlı tankere el koyduğunu duyurdu.

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) İran'ın Birleşik Arap Emirlikleri'ne giden Liberya'ya ait Wila adlı tankere el koyduğunu duyurdu.

CENTCOM, İran'ın düzenlediği operasyonla Liberya'ya ait Wila adlı bir tankere, Umman açıklarında el koyduğunu duyurdu. Tankerin Birleşik Arap Emirlikleri'ne gittiği ifade edildi. CENTCOM'dan yapılan açıklamada, "Bugün uluslararası sularda İran kuvvetleri, 2 gemi ve İran 'Sea King' helikopteri Wila adlı tankere el koydu" ifadelerini kullandı. CENTCOM, tankere el koyma görüntülerini de paylaştı.

Kaynak: DHA