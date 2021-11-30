İran'la Nükleer Müzakereler Tekrar Başlıyor
Tahran hükümetiyle uluslararası güçler arasında 2015 tarihli nükleer anlaşmayı yeniden hayata geçirmek amacıyla Viyana'da yapılan ancak İran'da hükümet değişikliğinden sonra askıya alınan görüşmeler, 29 Kasım'da Viyana'da tekrar başlıyor.
Tahran hükümetiyle uluslararası güçler arasında 2015 tarihli nükleer anlaşmayı yeniden hayata geçirmek amacıyla Viyana'da yapılan ancak İran'da hükümet değişikliğinden sonra askıya alınan görüşmeler, 29 Kasım'da Viyana'da tekrar başlıyor
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