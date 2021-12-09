İran'la nükleer anlaşmayı yeniden canlandırma görüşmeleri başladı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İran'la nükleer anlaşmayı yeniden canlandırma görüşmeleri başladı

AA / Ab Viyana Delegasyon - Haberler | Güncel

Avusturya'nın başkenti Viyana'da Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) olarak adlandırılan İran nükleer anlaşmasının tam anlamıyla yeniden uygulanması için sürdürülen görüşmelerin 7'inci turu kapsamında anlaşmaya taraf ülkelerinin üst düzey temsilcileri AB Dış İlişkiler Servisi Genel...

Avusturya'nın başkenti Viyana'da Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) olarak adlandırılan İran nükleer anlaşmasının tam anlamıyla yeniden uygulanması için sürdürülen görüşmelerin 7'inci turu kapsamında anlaşmaya taraf ülkelerinin üst düzey temsilcileri AB Dış İlişkiler Servisi Genel Sekreter Yardımcısı ve Siyasi Direktörü Enrique Mora başkanlığında bir araya geldi.

İran'la nükleer anlaşmayı yeniden canlandırma görüşmeleri başladı

İran'la nükleer anlaşmayı yeniden canlandırma görüşmeleri başladı

İran'la nükleer anlaşmayı yeniden canlandırma görüşmeleri başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Reisi ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Reisi ile telefonda görüştü

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile telefonda görüştü.

AA / Ab Viyana Delegasyon - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title