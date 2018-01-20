İran'la Börek Bayiliği Anlaşması

Üretim tesisleri Kocaeli'de bulunan ve yurt genelinde 50 fazla bayiyle hizmet veren Tarihi Sarıyer Börek, Kocaeli Ticaret Odası'nda imzalanan protokolle İran'a açılıyor. İranlı Aras Uluslararası Dış Ticaret ile imzalanan protokol kapsamında, 5 yıl içinde İran'da 50 bayilik açılacak.

Üyelerine dış pazarlar kazandırmak için çalışmalar yürüten Kocaeli Ticaret Odası'nın ev sahipliğinde düzenlenen törende protokolü Tarihi Sarıyer Börek adına işletme sahibi Tülay Çolak ve CEO'su Erdeniz Çolak imzalarken, Aras Uluslararası Dış Ticaret adına da işletme yetkilisi Nafis Arman imzaladı. Kocaeli Ticaret Odası Başkan Vekili Volkan Yılmaz, Başkan Yardımcısı Hüseyin Gezer ve Aras Uluslararası Dış Ticaret yetkililerinin de hazır bulunduğu protokolle birlikte, ülkemize yaklaşık 1 milyon dolarlık katma değer sağlanacak.

Protokol töreninde konuşan Kocaeli Ticaret Odası Başkan Vekili Volkan Yılmaz, Kocaeli Ticaret Odası olarak protokol törenine ev sahipliği yapmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, "KOTO olarak üyelerimize yeni pazarlar kazandırmak öncelikli projelerimiz arasında yer alıyor. İlimizin önemli markalarından Tarihi Sarıyer Börek de bir süredir İran ile kurduğu iş temaslarını, bugün Kocaeli Ticaret Odamızın ev sahipliğinde nihayetlendiriyor. Bu programa ev sahipliği yapmaktan memnuniyet duyuyoruz. Her iki tarafa da hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Sarıyer Börek adına konuşan firma CEO'su Erdeniz Çolak ise "Tarihi Sarıyer Börek artık yurt dışında. İran ile uzun süredir devam eden görüşmeler sonunda 5 yıllık master franchise anlaşması yapmış bulunuyoruz. 2018 yılı Ocak ayından itibaren yürürlüğe girecek olan sözleşmemiz KOTO Yönetim Kurulu Başkan Vekili Volkan Yılmaz'ın iştirakiyle imzalandı. Her zaman Kocaeli iş dünyasının yanında olan Kocaeli Ticaret Odası'na ev sahipliği dolayısıyla teşekkür ediyoruz. Anlaşmamız yurt içinde yeni istihdamlara ve 1 milyon dolarlık katma değer sağlayacak" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ