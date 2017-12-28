İran, Kudüs'ün Tamamını Filistin'in Başkenti İlan Etti

İran parlamentosu tarihi bir karara imza attı.

"EBEDİ BAŞKENT"

ABD Başkanı Donald Trump'ın Doğu Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasına karşı İran'da tarihi bir karar alındı. Parlamentoda yapılan oylamada, Kudüs'ün tamamı 'Filistin'in ebedi başkenti' ilan edildi.

"ABD'YE BİR YANIT"

İlgili yasa tasarısı, 290 üyeli parlamentoda 207 'evet' oyuyla kabul edildi. İran Meclis Başkanı Ali Laricani karar hakkında, "ABD'nin Müslümanlara bir darbe vurma umuduyla Kudüs'ü İsrail'in başkenti ilan etme kararına bir yanıt" ifadelerini kullandı.

"BİR KUDÜS VARDIR"

İran'ın ruhani lideri Ayetullah Ali Hamaney'in başdanışmanı Ali Ekber Velayeti de parlamento oylamasından önce, İslam İşbirliği Teşkilatı'nın İstanbul'da Doğu Kudüs'ü Filistin'in başkenti olarak tanımasına tepki göstermişti. Velayeti, kararın 'Filistin topraklarını ve Kudüs'ü bölme anlamına geldiğini' söylemiş, "Bir Kudüs var, o da Filistin'in başkentidir" demişti.

Kaynak: Duvar.com