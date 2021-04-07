İran Kudüs Gücü Komutanı Kaani'nin Irak'ı ziyaret ettiği açıklandı

İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı İsmail Kaani'nin Irak'ın başkenti Bağdat'a 2 günlük ziyaret gerçekleştirdiği belirtildi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı İsmail Kaani'nin Irak'ın başkenti Bağdat'a 2 günlük ziyaret gerçekleştirdiği belirtildi.

İran devlet medyasında yer alan haberlere göre, Kaani 2 günlük Bağdat ziyaretinin ardından dün Tahran'a döndü.

Kaani'nin "Iraklı üst düzey yetkililer, parti yöneticileri ve örgüt liderleri" ile bir araya geldiği ve bölgesel gelişmeleri görüştüğü ifade edildi. ???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun