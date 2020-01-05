İran krizi: Karayip'te tatil yapan İngiltere Başbakanı Jonhson'a 'sessizlik' eleştirisi
Devletlerin çıkış yolu bulmak için yoğun mesai harcadığı İran krizinin yaşandığı dönemde İngiltere'nin 'arka planda durması' eleştirildi. Ülkedeki muhalif siyasiler İngiltere Başbakanı Boris Johnson'a Karayip'teki Mustique Adası'ndaki tatilini yarıda kesip ülkesine dönmesi çağrısı yaptı.
İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) operasyonuyla öldürülmesinin ardından ülkeler olası 'savaşın' önüne geçmek için diplomasi trafiği yürütüyor.
Türkiye, Rusya, Fransa, Almanya, Çin gibi ülkelerin çıkış yolu bulmak için yoğun mesai harcadığı kriz döneminde İngiltere'nin 'arka planda durması' eleştirildi. Euronews.com'da Görüntüle