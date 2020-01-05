İran krizi: Karayip'te tatil yapan İngiltere Başbakanı Jonhson'a 'sessizlik' eleştirisi
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İran krizi: Karayip'te tatil yapan İngiltere Başbakanı Jonhson'a 'sessizlik' eleştirisi

Devletlerin çıkış yolu bulmak için yoğun mesai harcadığı İran krizinin yaşandığı dönemde İngiltere'nin 'arka planda durması' eleştirildi. Ülkedeki muhalif siyasiler İngiltere Başbakanı Boris Johnson'a Karayip'teki Mustique Adası'ndaki tatilini yarıda kesip ülkesine dönmesi çağrısı yaptı.

05.01.2020 19:13 | Son Güncelleme: 05.01.2020 19:13
İran krizi: Karayip'te tatil yapan İngiltere Başbakanı Jonhson'a 'sessizlik' eleştirisi

Kudüs Gücü Komutanı 'nin Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) operasyonuyla öldürülmesinin ardından ülkeler olası 'savaşın' önüne geçmek için diplomasi trafiği yürütüyor.


Türkiye, Rusya, Fransa, Almanya, Çin gibi ülkelerin çıkış yolu bulmak için yoğun mesai harcadığı kriz döneminde 'nin 'arka planda durması' eleştirildi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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