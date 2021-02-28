İran, Kovid-19 nedeniyle 17 Afrika ve 14 Güney Amerika ülkesiyle uçak seferlerini durdurdu
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İran, Kovid-19 nedeniyle 17 Afrika ve 14 Güney Amerika ülkesiyle uçak seferlerini durdurdu

28.02.2021 17:51 | Son Güncelleme: 28.02.2021 17:55
İran, Kovid-19 nedeniyle 17 Afrika ve 14 Güney Amerika ülkesiyle uçak seferlerini durdurdu

İran, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında 31 ülkeyle olan uçak seferlerini durdurdu.

İran, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında 31 ülkeyle olan uçak seferlerini durdurdu.

İran resmi ajansı IRNA'ya göre, Ulusal Havacılık Kurumu Sözcüsü Muhammed Hasan Zibahş, ülkede Kovid-19 salgınının etkisinin azaltılması hedefiyle İran'dan 31 ülkeye ve bu ülkelerden İran'a olan uçak seferlerinin ikinci bir duyuruya kadar durdurulduğunu kaydetti.

Zibahş, 17 Afrika ve 14 Güney Amerika ülkesinden yolcuların İran'a girişinin yasaklandığını aktardı.

Söz konusu ülkeler şu şekilde açıklandı:

Güney Afrika, Angola, Arjantin, Bolivya, Botsvana, Brezilya, Burundi, Yeşil Burun Adaları, Şili, Kolombiya, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Ekvador, Esvatini, Fransız Guyanası, Lesotho, Guyana, Malavi, Moritanya, Mozambik, Namibya, Panama, Paraguay, Peru, Ruanda, Seyşeller, Surinam, Tanzanya, Uruguay, Venezuela, Zambia, Zimbabve.

Zibahş, diğer ülkelerden İran'a giriş yapmak isteyen yolcuların ise son 96 saati kapsayan negatif Kovid-19 test sonucunu göstermelerinin zorunlu olduğunu söyledi.

İngiltere'ye uçuş yasağı devam ediyor

İran, İngiltere'de Kovid-19'un daha hızlı yayıldığı belirtilen türünün tespit edilmesinin ardından ilk kez 22 Aralık 2020'de bu ülke ile uçak seferlerini durdurmuştu. Daha sonra, Kovid-19'un mutasyonlu varyantının İran'da da tespit edilmesinin ardından İngiltere'ye yönelik uygulanan uçuş yasağının 10 Mart'a kadar uzatıldığı açıklanmıştı.

Salgında yeni dalga endişesi

İranlı yetkililer, ülkede kullanılan takvime göre 21 Mart'ta yeni yılın ilk günü ile başlayacak Nevruz Bayramı boyunca iç yolculukların artması ve mutasyonlu virüsün yayılma hızının yüksek olmasına bağlı olarak, salgında vaka sayılarının yeniden şiddetli bir artış göstermesinden endişe duyuyor.

İngiltere'de Kovid-19'un mutasyonlu varyantı 5 Ocak'ta İran'da da tespit edilmiş ve virüsün Irak'tan ülkeye girdiği anlaşılınca Tahran yönetimi 20 ve 22 Şubat'ta Irak ile sınır kapılarındaki yolcu geçişlerini durdurmuştu. Sağlık Bakanı Said Nemeki, mutasyonlu virüsün hemen hemen ülkenin tamamına yayıldığını açıklamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Güler

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