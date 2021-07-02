İran Kovid-19 nedeniyle 12 ülkeden girişleri yasakladı
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İran Kovid-19 nedeniyle 12 ülkeden girişleri yasakladı

İran Kovid-19 nedeniyle 12 ülkeden girişleri yasakladı
Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun - Haberler | Güncel

İran, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) mutasyonlu varyantlarının görüldüğü 12 ülkeden girişleri yasakladığını duyurdu.

İran, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) mutasyonlu varyantlarının görüldüğü 12 ülkeden girişleri yasakladığını duyurdu.

İran Koronavirüsle Ulusal Mücadele Kurulu, Kovid-19'un mutasyonlu varyantlarının görüldüğü bazı ülkelerden direkt ya da dolaylı olarak girişlerin yasaklanması kararı aldı.

Karara göre Botswana, Brezilya, Esvatini, Hindistan, Osuta, Malavi, Mozambik, Nepal, Güney Afrika, Uruguay, Zambiya ve Zimbabve'den İran'a direkt ya da dolaylı olarak giriş yapılamayacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun

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