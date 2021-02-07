İran, Kovid-19'a karşı Rus "Sputnik V" aşısını salı günü uygulamaya başlayacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

İran, Kovid-19'a karşı Rus "Sputnik V" aşısını salı günü uygulamaya başlayacak

07.02.2021 10:55 | Son Güncelleme: 07.02.2021 10:59
İran, Kovid-19'a karşı Rus

İran Sağlık Bakanı Said Nemeki, ülkesinin Rusya'dan aldığı, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen "Sputnik V" aşısının salı günü öncelikli olarak yoğun bakım ünitesinde çalışan sağlık çalışanlarına yapılacağını söyledi.

İran Sağlık Bakanı Said Nemeki, ülkesinin Rusya'dan aldığı, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen "Sputnik V" aşısının salı günü öncelikli olarak yoğun bakım ünitesinde çalışan sağlık çalışanlarına yapılacağını söyledi.

İran'ın resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Sağlık Bakanlığı binasında düzenlenen, İran yapımı Razi Cov Pars aşısının tanıtım töreninde konuşan Nemeki, "Rusya'dan getirilen Kovid-19 aşıları, 9 Şubat Salı günü ilk olarak yoğun bakım çalışanı sağlık personeline uygulanacaktır." dedi.

Aşı programının risk derecesine göre sağlık çalışanları, huzur evlerinde kalan ve 65 yaş üstü yaşlılar şeklinde devam edeceğini dile getiren Nemeki, söz konusu aşıyı satın almak için Rus makamlarla en önde görüşmeler yapmalarına rağmen ancak 15'inci sırada aşıyı uygulamaya başladıklarını belirtti.

İran'ın Rusya'dan aldığı "Sputnik V" aşısının 500 bin dozdan oluşan ilk partisi 4 Şubat'ta başkent Tahran'a ulaşmıştı.

Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Mahmud Vaizi 27 Ocak'ta yaptığı açıklamada, "Rusya'dan yaklaşık 2 milyon doz aşı siparişi için anlaşmanın bugün ya da yarın imzalanacağını umuyorum. Rus aşılarının ilk sevkiyatı 22 Behmen'den (10 Şubat'tan) önce ülkeye ulaşacak." ifadelerini kullanmıştı.

İran'da aşı üretimi çalışmaları devam ediyor

İran Cumhurbaşkanı Bilim ve Teknolojiden Sorumlu Yardımcısı Sorena Settari'nin katıldığı törende, Razi Cov Pars'ın insanlar üzerindeki ilk denemesinin yarın 100 gönüllü üzerinde yapılacağı açıklandı.

İran, ilk yerli aşısı "COVIRAN Bereket"i klinik deneme aşamasında 29 Aralık 2020'de ilk defa insan üzerinde test etmiş ve başarılı sonuçlar alındığını açıklamıştı.

Bilim adamları heyetinin başında yer alan Muhammed Muhbir'in kızı Tayyibe Muhbir, aşıyı vurulan ilk gönüllü kişi olmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Melih Ahıshalı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Süleyman Soylu Enis Berberoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Temel Karamollaoğlu
Magazin Alişan Hadise Feyza Aktan Serenay Sarıkaya
Spor Mesut Özil Ersun Yanal Deniz Türüç Sergen Yalçın İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Derbi Körfez Kadıköy Kocaeli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İran, Kovid-19'a karşı Rus "Sputnik V" aşısını salı günü uygulamaya başlayacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.2.2021 11:12:28. #1.16#
title