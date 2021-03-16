İran Kovid-19'a karşı geliştirdiği yerli aşı "Fahra"yı tanıttı
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İran Kovid-19'a karşı geliştirdiği yerli aşı "Fahra"yı tanıttı

16.03.2021 14:59 | Son Güncelleme: 16.03.2021 15:32
İran Kovid-19'a karşı geliştirdiği yerli aşı

İran'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen yerli aşı "Fahra"nın tanıtımı ve insan üzerindeki ilk denemesi yapıldı.

İran'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen yerli aşı "Fahra"nın tanıtımı ve insan üzerindeki ilk denemesi yapıldı.

İran devlet televizyonuna göre, Savunma Bakanlığı bünyesinde Kovid-19'a karşı üretilen yerli aşı "Fahra"nın tanıtımı için başkent Tahran'da aynı bakanlığa bağlı Savunma Araştırmaları ve İnovasyon Kurumu (SPND) yerleşkesinde tören düzenlendi.

Savunma Bakanı Emir Hatemi ve Sağlık Bakanı Said Nemeki'nin katıldığı törende, aşının ilk dozu Kasım 2020'de Tahran'da uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden İranlı bilim insanı ve nükleer programın mimarlarından Muhsin Fahrizade'nin oğlu Hani Fahrizade'ye yapıldı.

Aşıya Muhsin Fahrizade'nin anısına "Fahra" ismi verildiği belirtildi.

Törende konuşan Sağlık Bakanı Nemeki, "İlk aşımız Küba'yla ortaklaşa ürettiğimiz Pasteur, ikincisi Bereket ve üçüncüsü Razi ve dördüncüsü de SPND'de üretilen (Fahra) oldu. Yerli aşı çalışmalarımız hızla devam edecek." ifadelerini kullandı.

İran, yerli üretim "COVIRAN Bereket"i 29 Aralık 2020'de, "Razi Cov Pars"ı da 28 Şubat 2021'de insan üzerinde denediğini duyurmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Melih Ahıshalı

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