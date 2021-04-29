İran, korona virüse karşı sprey geliştirdi

İran Korona Virüs ile Mücadele Konseyi Başkanı Ali Rıza Reisi, İran'ın Covid-19'a karşı "COVİD" isimli sprey geliştirdiğini açıkladı.

İran Korona Virüs ile Mücadele Konseyi Başkanı Ali Rıza Reisi, İran'ın Covid-19'a karşı "COVİD" isimli sprey geliştirdiğini açıkladı.

Korona virüs salgını karşı aşılama kampanyaları devam ederken, birçok ülke virüse karşı çeşitli ilaçlar üzerinde çalışmayı sürdürüyor. İran'ın başkenti Tahran'da bulunan Mesih Danişver Hastanesi'nde korona virüse karşı geliştirilen "COVİD" isimli sprey tanıtıldı. İran Korona Virüs ile Mücadele Konseyi Başkanı Ali Rıza Reisi yaptığı açıklamada, virüse karşı sprey geliştirdiklerini ve kısa zamanda seri üretime geçirilerek spreyin satışa sunulacağını belirtti.

Reisi, geliştirilen spreyin korona virüse karşı koruduğunu belirterek, "Dünyada hala en etkili yöntem maske kullanmak. Bunun yanı sıra geliştirdiğimiz bu spreyi maske ve kıyafet üzerinde kullandığımızda, kendisi virüsü tespit ederek yok ediyor" dedi.

Virüsün daha çok hava yoluyla bulaştığını belirten Reisi, "Bu sprey korona virüsü tespit ederek kendisi yok ediyor" ifadesini kullandı.

Reisi, İran'ın birçok tıbbı teçhizat ihtiyacını kendisinin karşıladığını ifade ederek, geliştirilen sprey nedeniyle İranlı bilim insanlarına teşekkür etti. İran'da toplam vaka sayısı 2 milyon 479 bin 805'e, toplam can kaybı ise 71 bin 351'e ulaştı.

(Aynur Sena Çabuk/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı