İran: Körfezde çekilen ilk tetik petrol fiyatlarını 100 doların üzerine çıkarır

İran: Körfezde çekilen ilk tetik petrol fiyatlarını 100 doların üzerine çıkarır

Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki gerginlik tırmanmaya devam ediyor. Tahran, iki ülkenin çatışmaya girmesi durumunda petrol fiyatlarının 100 doları aşacağı uyarısında bulundu

İran: Körfezde çekilen ilk tetik petrol fiyatlarını 100 doların üzerine çıkarır

Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki gerginlik tırmanmaya devam ediyor. Tahran, iki ülkenin çatışmaya girmesi durumunda petrol fiyatlarının 100 doları aşacağı uyarısında bulundu.

İran dini lideri Ayetullah Ali Hameney'in askeri başdanışmanı Yahya Rahim Safevi yaptığı açıklamada, Körfez bölgesinde bulunan Amerikan savaş gemilerinin İran savunma sistemlerinin menzili içerisinde bulunduğu hatırlattı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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