İran, Kızıldeniz'deki gemi saldırısını doğruladı
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İran, Kızıldeniz'deki gemi saldırısını doğruladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
İran, Kızıldeniz'deki gemi saldırısını doğruladı

İran Dışişleri Bakanlığı, Kızıldeniz'de İran Devrim Muhafızları'na bağlı Saviz adlı geminin saldırıya uğradığını doğruladı.

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İran Dışişleri Bakanlığı, Kızıldeniz'de İran Devrim Muhafızları'na bağlı Saviz adlı geminin saldırıya uğradığını doğruladı.

Suudi Arabistan'a ait Dubai merkezli Al Arabiya kanalı, Kızıldeniz'de İran Devrim Muhafızları'na bağlı bir İran gemisinin dün saldırıya uğradığını iddia etmişti. İran Dışişleri Bakanlığı, Saviz adlı İran gemisinin dün Kızıldeniz'de saldırıya uğradığına ilişkin iddiaları doğruladı. İran Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Saviz adlı geminin Cibuti kıyılarında saldırıya uğradığı kaydedildi. Geminin lojistik üs olarak kullanıldığı ve korsanlarla mücadele amacıyla bölgede bulunduğu belirtilen açıklamada, saldırının Uluslararası Denizcilik Örgütü'ne bildirildiği aktarıldı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade de konuya ilişkin yaptığı açıklamada, söz konusu saldırı doğrulayarak, "Yerel saatle 06: 00'da Cibuti kıyılarında Saviz adlı gemimizde bir patlama meydana geldi, patlamanın nedenini araştırmaya devam ediyoruz" dedi.

İran'a ait Saviz adlı geminin Kızıldeniz'de saldırıya uğradığı ilk olarak Suudi Arabistan basınında iddia edilmişti. Söz konusu saldırı iddiası daha sonra İran medyasına da yansımış, haberde patlamaya limpet mayınlarının (gemi ya da tekneye yapıştırılan devasa mayınlar) neden olduğu öne sürülmüştü. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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