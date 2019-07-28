İran Kızılayı: ABD yaptırımları sebebiyle ilaç ithalatı konusunda güçlük çekiyoruz

İran Kızılayı (ISRC) Başkanı Ali Asghar Peyvandi, ABD'in İran'a yönelik yaptırımları sebebiyle uluslararası kurumlarla yapılan görüşmeler ve işbirliklerine rağmen, belirli ilaçların hala ülkeye giremediğini söyledi.

İran medyasında yer alan haberlerde, IRSC'nin ilaç ithalatı konusunda ne gibi adımlar attığına yönelik bir soruya Peyvandi, yaptırımların ilaçlar, tedaviler ve bunlara bağlı durumlarda insani ihtiyaçları etkilememesi gerektiğini, fakat Uluslararası Kongre'ye rağmen İran'a yönelik döviz hesaplarının kapatılması ve buna bağlı olarak para transferlerindeki düşüşle, ülkenin ilaç ve tıbbi ekipman ithalatında ciddi zorluklarla karşılaştığını belirtti.

Peyvandi, şunları söyledi:

"Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu, Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Hareketi Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi dahil olmak üzere çeşitli yetkililere konuyla ilgili şikayetlerimizi ilettik. İran'daki insanların ihtiyaçlarına yönelik mücadeleleriyle ilgili yakın bir zamanda çözüme ulaşılmasını ve ülkeye yeniden ilaç ithalatı yapılabilmesini umuyoruz."

Kaynak: DHA