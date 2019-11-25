İran: Kırmızı çizgiler aşılırsa ABD, İsrail ve Suudi Arabistan'ı yok ederiz
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İran: Kırmızı çizgiler aşılırsa ABD, İsrail ve Suudi Arabistan'ı yok ederiz

İran Devrim Muhafızları Başkomutanı Hüseyin Selami, Tahran’ın kırmızı çizgilerinin aşılması durumunda Amerika Birleşik Devletleri, İsrail ve Suudi Arabistan’ı yok edeceklerini söyledi.

25.11.2019 18:39 | Son Güncelleme: 25.11.2019 18:39
İran: Kırmızı çizgiler aşılırsa ABD, İsrail ve Suudi Arabistan'ı yok ederiz

Devrim Muhafızları Başkomutanı Hüseyin Selami, Tahran'ın kırmızı çizgilerinin aşılması durumunda (ABD), ve 'ı yok edeceklerini söyledi.


Devrim Muhafızları'nın Başkomutanı Hüseyin Selami, pazartesi günü yayınlanan bir konuşmasında "ABD'ye, siyonist rejime ve Suudi Arabistan'a karşı sabır gösterdik. Ancak kırmızı çizgilerimizi aşarlarsa onları yok ederiz" ifadesinde bulundu. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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