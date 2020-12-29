İran, kendi ürettiği Covid-19 aşısını insanlar üzerinde test ediyor
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İran, kendi ürettiği Covid-19 aşısını insanlar üzerinde test ediyor

29.12.2020 12:57 | Son Güncelleme: 29.12.2020 13:01
İran, kendi ürettiği Covid-19 aşısını insanlar üzerinde test ediyor

İran korona virüse karşı ürettiği "COVIRAN Bereket" adlı aşısını insanlar üzerinde test etmeye başladı.

İran korona virüse karşı ürettiği "COVIRAN Bereket" adlı aşısını insanlar üzerinde test etmeye başladı.

İran'ın yerli üretimi olan "COVIRAN Bereket" adlı korona virüs aşısı, İran Sağlık Bakanı Said Nemeki ve diğer İranlı yetkililerin katıldığı törenle ilk kez insan üzerinde denendi. İran'ın geliştirdiği "COVIRAN Bereket" adlı aşıyı gönüllü olarak ilan yaptıran kişi İran Fermanı İmam Yürütme Kurulu Başkanı ve korona virüs aşısını geliştiren bilim heyetinin başında olan Muhammed Muhbir'in kızı Tayyibe Muhbir oldu. Aşının klinik testlerin tamamlanması için bugün 3 gönüllü daha üzerinde uygulanması gerekiyor.

Aşı için 65 bin kişinin gönüllü olduğunu açıklayan İran Fermanı İmam Kurulu, aşının toplamda 56 kişi üzerinde test edileceğini ve gönüllü olan 56 kişiye ilk aşı vurulduktan 14 gün sonra ikinci dozun verileceğini açıkladı.

"COVIRAN Bereket" adlı korona virüs aşısının son aşamasında ise gönüllü aşı olanlara 28 gün sonra son dozun enjekte edilerek klinik testlerin son bulacağı belirtildi.

Korona virüs aşısı için gönüllü olan Tayyibe Muhbir'in durumunun iyi olduğu ve herhangi bir yan etkinin görülmediği ifade edildi.

(Aynur Sena Çabuk/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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