"İran karşıtı koalisyon Tahran'ın maceracılığı nedeniyle güçleniyor"

İranlı iç siyaset uzmanı Nevid Cemşidi, ABD, Suudi Arabistan ve İsrail öncülüğünde İran'a karşı oluşturulan küresel koalisyonun Tahran'ın maceracılığı nedeniyle güçlendiğini ve İran'ın diplomatik yalnızlık yaşadığını söyledi.

İranlı iç siyaset uzmanı ve gazeteci-yazar Cemşidi, Tahran ile Washington arasında Basra Körfezi'ndeki gerilimi ve İran'ın İngiltere'ye ait petrol tankerini alıkoymasıyla ilgili muhtemel gelişmeleri AA muhabirine değerlendirdi.

Tahran yönetiminin Basra Körfezi'ndeki gerginliği düşürmek yerine İngiltere'ye ait petrol tankerini durdurup ABD'nin insansız hava aracını (İHA) vurarak ve bu yöndeki tehditlerini daha yüksek perdeden dile getirerek tırmandırdığını ifade eden Cemşidi, dünyanın da bunun karşısında pozisyon aldığını belirtti.

"İran, diplomasi ve dünya ile ilişkilerde iyi adımlar atmadı"

İngiltere'nin İran'ı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine (BMGK) şikayet etmeye hazırlandığına ve Rusya ile Çin'in veto hakkını kullanmaması halinde BMGK'nin İran'a yönelik yaptırımlarının geri gelebileceğine işaret eden Cemşidi, "İran, diplomasi ve dünya ile ilişkilerde iyi adımlar atmadı. İran yöneticileri müzakere etmek istediklerini söylüyor fakat gerçekte diplomatik bir yalnızlık yaşıyorlar. Bu inziva günden güne derinleşiyor. Bölge düzeyinde baktığımızda Araplarla problem yaşıyor, Yemen'deki olaylardan dolayı Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile çatışma halinde, Bahreyn ve Irak'ta bir çıkmaza girdi. Maceracı politikaları nedeniyle komşularla ilişkilerini problemli bir hale getirdi." ifadelerini kullandı.

İran'ın Avrupa Birliği (AB) ülkeleriyle de iyi diplomasi yürütemediğini ve nükleer anlaşmanın ruhuna uygun hareket etmeyerek bunu ihlal ettiğini savunan Cemşidi, şu görüşleri dile getirdi:

"Yazılı maddelerin dışında nükleer anlaşmanın ruhu, dünya ile olumlu ilişkilere dayanıyordu. Devrim Muhafızları Ordusunun Irak, Yemen ve Bahreyn gibi ülkelere müdahalesi sorun oluşturdu. ABD'nin çekilmesinden sonra da İran meseleyi doğru bir şekilde çözmek için adım atmadı. İran, çatışma ve düşmanlık yolunu seçerek diplomatik, ekonomik ve siyasi inzivaya maruz kaldı."

Kaynak: AA