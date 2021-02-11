İran, kargo gemileriyle Suriye'ye ayda bir düzenli olarak mal taşıyacak
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İran, kargo gemileriyle Suriye'ye ayda bir düzenli olarak mal taşıyacak

11.02.2021 14:41 | Son Güncelleme: 11.02.2021 14:44
İran, kargo gemileriyle Suriye'ye ayda bir düzenli olarak mal taşıyacak

İran, Suriye'ye kargo gemileriyle ayda bir düzenli olarak mal göndereceğini açıkladı.

İran, Suriye'ye kargo gemileriyle ayda bir düzenli olarak mal göndereceğini açıkladı.

İran devlet televizyonunun haberine göre, İran-Suriye Ortak Ticaret Odası Başkanı Keyvan Kaşifi, sevkiyatların Tahran ile Esed rejimi arasında varılan anlaşma kapsamında yapılacağını belirtti.

Kaşifi, "Yapılan anlaşmaya göre, kargo gemileri ayda bir düzenli olarak İran'dan Suriye'ye mal taşıyacak ve ilk sevkiyat 20 İsfend'de (İran'da kullanılan takvime göre 10 Mart) Bender Abbas Limanı'ndan Suriye'nin Lazkiye Limanı'na yapılacak." dedi.

Sevkiyatların düzenli yapılabilmesi için Suriye ve Irak ile gerekli koordinasyonların sağlandığını aktaran Kaşifi, ihtiyaç duyulması halinde Lazkiye Limanı'na 15 günde bir mal gönderebileceklerini de kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Dursun

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