Son dakika gündem: İran kara yolunda 'kar' kazaları; sürücüler yolda kaldı (2)
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Son dakika gündem: İran kara yolunda 'kar' kazaları; sürücüler yolda kaldı (2)

12.03.2021 13:59 | Son Güncelleme: 12.03.2021 14:09
Son dakika gündem: İran kara yolunda 'kar' kazaları; sürücüler yolda kaldı (2)

Gelen son dakika haberine göre İran kara yolunda, kar yağışı, buzlanma ve tipi nedeniyle 7 trafik kazası meydana geldi.

İran kara yolunda, kar yağışı, buzlanma ve tipi nedeniyle 7 trafik kazası meydana geldi. Jandarma, polis ve sağlık ekiplerinin müdahale ettiği kazalarda yaralanan 19 kişi, ambulanslarla Taşlıçay Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağlık durumu ağır olan 1 kişi, Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. 

Öte yandan Ağrı- İran kara yolunda tipi nedeniyle yolda kalan sürücülerin yardımına, Türk Kızılay yetişti. Kızılay ekipleri, sürücülere kumanya dağıttı. 

Son dakika gündem: İran kara yolunda 'kar' kazaları; sürücüler yolda kaldı (2)
Son dakika gündem: İran kara yolunda 'kar' kazaları; sürücüler yolda kaldı (2)
Son dakika gündem: İran kara yolunda 'kar' kazaları; sürücüler yolda kaldı (2)
Son dakika gündem: İran kara yolunda 'kar' kazaları; sürücüler yolda kaldı (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ramazan DEMİR

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