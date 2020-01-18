İran, kara kutuyu Ukrayna'ya gönderecek
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İran, kara kutuyu Ukrayna'ya gönderecek

İran yönetimi, düşürülen Ukrayna Havayolları'na ait olan yolcu uçağının kara kutusunun, Ukrayna'ya gönderileceğini açıkladı.

18.01.2020 23:29 | Son Güncelleme: 18.01.2020 23:34
İran, kara kutuyu Ukrayna'ya gönderecek

yönetimi, düşürülen Havayolları'na ait olan yolcu uçağının kara kutusunun, Ukrayna'ya gönderileceğini açıkladı.


İran, Tahran'da düşürülen Ukrayna Havayolları'na ait yolcu uçağının kara kutusunu Ukrayna'ya göndereceğini açıkladı. İran Sivil Havacılık Organizasyonu Müdürü Hasan Rezaifar yaptığı açıklamada, "Fransa, Kanada ve Amerika Birleşik Devletleri'nin tecrübelerinden faydalanarak kara kutuyu 'de çözmeyi planlıyoruz" ifadelerine yer verdi.


Öte yandan, Rezaifar daha önce yaptığı açıklamalarda kara kutunun Fransa'ya gönderileceğini duyurmuştu. - KİEV

Kaynak: İHA
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