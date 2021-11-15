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İran Kadın Milli Takımı'nda erkek oyuncu iddiası!

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İran Kadın Milli Takımı'nda erkek oyuncu iddiası!

Ürdün Futbol Federasyonu, İran Kadın Milli Takım kalecisinin erkek olduğunu iddia ederek, FIFA'ya şikayette bulundu.

Ürdün Futbol Federasyonu, İran Kadın Milli Takım kalecisinin erkek olduğunu iddia ederek, FIFA'ya şikayette bulundu.

AFC Kadınlar Asya Kupası'nda İran ile Ürdün arasında oynanan müsabaka sonrası Ürdün Futbol Federasyonu (JFA), İran Kadın Milli Takım kalecisinin erkek olduğunu iddia etti. JFA, İranlı oyuncunun cinsiyetini doğrulanmasını talep ederek FIFA'ya şikayette bulundu. Ürdün Futbol Federasyonu Başkanı Ali Bin Al-Hussein, sosyal medya hesabından şikayet mektubunu paylaşarak, "Eğer bir oyuncunun oynamasının uygunluğu konusunda şüphe varsa derhal soruşturma açılmalıdır. Bu konuda FIFA'yı göreve davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

25 Eylül'de oynanan karşılaşma golsüz sona ermiş ancak İran, Ürdün'ü penaltı atışlarında 4-2 mağlup ederek 2022 AFC Kadınlar Asya Kupası'na katılma hakkı elde etmişti.

(Aynur Sena Çabuk/İHA)

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