İran, kadın fotoğraflarını internette paylaşmakla suçlanan bir Çinliyi tutukladı
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İran, kadın fotoğraflarını internette paylaşmakla suçlanan bir Çinliyi tutukladı

İran, kadın fotoğraflarını internette paylaşmakla suçlanan bir Çinliyi tutukladı
Anadolu Ajansı / Bilal Güler - Haberler | Güncel

İran'da, kadın fotoğraflarını sosyal medyada paylaşmakla suçlanan Çin vatandaşı genç bir erkek tutuklandı.

İran'da, kadın fotoğraflarını sosyal medyada paylaşmakla suçlanan Çin vatandaşı genç bir erkek tutuklandı.

Mehr Haber Ajansı'na konuşan Kaşan Devrim ve Kamu Savcısı Ruhullah Dehkan, fotoğrafların sosyal medyada paylaşılmasına İranlılar tarafından tepki gösterildiğini belirterek, fotoğraf sahiplerinin şikayet ettiğini belirtti.

Dehkan, "İranlı kızlarla özel ilişkilerine ait fotoğrafları yayınlayan bir Çin vatandaşı Kaşan'da tutuklandı." dedi.

Söz konusu kişinin dün gece güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındığını belirten Dehkan, bu kişinin Tahran'a nakledileceğini aktardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Güler

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