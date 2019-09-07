İran kaçak akaryakıt taşıyan gemiye el koydu

İran kaçak akaryakıt taşıyan gemiye el koydu

İran, Basra Körfezi'nde kaçak akaryakıt taşıyan bir gemiye el koyarak yabancı uyruklu 12 kişiyi gözaltına aldı.

07.09.2019 12:30
İran kaçak akaryakıt taşıyan gemiye el koydu

İran, Basra Körfezi'nde kaçak akaryakıt taşıyan bir gemiye el koyarak yabancı uyruklu 12 kişiyi gözaltına aldı.


İran, Basra Körfezi'nde kaçak akaryakıt taşıdığını iddia ettiği gemiye el koyarak Filipinli 12 mürettebatı gözaltına aldı. İran Sahil Güvenlik Birimi'nin el koyduğu gemide 284 bin litre akaryakıt bulunduğu belirtildi.


Öte yandan İran, son 3 ay boyunca Hürmüz Boğazı'nda 3 adet ticari gemiye el koydu. - TAHRAN

Kaynak: İHA
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