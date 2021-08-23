İran, Japonya'dan el konulan varlıklarının serbest bırakılmasını istedi
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İran, Japonya'dan el konulan varlıklarının serbest bırakılmasını istedi

İran, Japonya'dan el konulan varlıklarının serbest bırakılmasını istedi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Tahran temaslarında bulunan Japonya Dışişleri Bakanı Toshimitsu Motegi ile görüşmesinde, Japon bankalarında el konulan İran'a ait mal varlıklarının serbest bırakılmasını istedi.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Tahran temaslarında bulunan Japonya Dışişleri Bakanı Toshimitsu Motegi ile görüşmesinde, Japon bankalarında el konulan İran'a ait mal varlıklarının serbest bırakılmasını istedi.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, başkent Tahran'da Japonya Dışişleri Bakanı Toshimitsu Motegi ile görüştü. Başta ekonomi olmak üzere Japonya ile ikili ilişkileri daha da geliştirmek istediklerini kaydeden Reisi, Japonya ile ilişkilerin dostane olduğunu belirtti. Motegi'den Japon bankalarında İran'a ait el konulan varlıkların serbest bırakılmasını isteyen Reisi, "ABD yaptırımları nedeniyle Japon bankalarında el konulan varlıkların serbest bırakılmasını istiyoruz. Japonya'nın bu konuda almış olduğu tutum anlaşılabilir değil" dedi.

Afganistan'daki son gelişmelere de değinen Reisi, Tahran yönetiminin Afganistan'da güvenlik ve istikrar istediğini belirterek, "Afganistan'da barış ve huzuru destekliyoruz. Afganistan'ın geleceğine Afganlar arası yapılacak müzakereler ve Afgan halkı karar verecektir" ifadesini kullandı.

Motegi ise Cumhurbaşkanı Reisi ile görüşmesinde ABD ile imzalanan nükleer anlaşmaya geri dönüşmesini arzuladığını belirtti. Nükleer anlaşmanın yeniden uygulanması halinde bölgeye istikrarın geleceğini belirten Motegi, uluslararası krizlerin müzakere ve diyalog ile çözülmesinden yana olduklarını söyledi. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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İran, Japonya'dan el konulan varlıklarının serbest bırakılmasını istedi - Haberler
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