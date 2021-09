İran-İzmir charter seferleri başladı

Kuşadası Turizm Tanıtma Derneği Başkanı Bülent İlbahar, İran'dan İzmir'e charter seferlerinin başladığını bildirdi.

İlbahar, gazetecilere yaptığı açıklamada, İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na İran'dan ilk turist grubunu taşıyan uçağın indiğini ve 150 yolcuyu karşılama programı yapıldığını söyledi.

İranlı turistlerin tur otobüsleri ile Kuşadası'na geldiğini ve otellere yerleştiğini dile getiren İlbahar, Adnan Menderes Havalimanı'na her hafta bir uçağın geleceğini kaydetti.

İlbahar, sezon boyunca yoğun uğraşları sonucu İran'ın Meşhed kentinden İzmir'e seferlerin başlatıldığını ifade etti.

Emeği geçenlere teşekkür eden İlbahar, şunları kaydetti:

"Her hafta İran Meşhed'den turist kafilesi gelmeye devam edecek. Talebe göre uçağı büyüterek kapasitesini artıracağız. Gerekirse ikinci bir uçak daha ilave edeceğiz. Kışın hiç olmazsa Kuşadası'nda esnafımıza faydası olacağını düşünüyoruz. Bu nedenle çok mutluyuz. Önümüzdeki hafta gelecek uçağın yolcuları da şu an doldu. Nevruz Bayramı'na kadar her hafta uçaklarımız İran'dan gelmeye devam edecek."