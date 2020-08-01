İran istihbaratı, Tonder adlı terör örgütünün liderini yakaladı İran İstihbarat Bakanlığı, ABD merkezli Tonder adlı terör örgütü liderinin tutuklanarak ülkeye getirildiğini açıkladı.

İran İstihbarat Bakanlığı, ABD merkezli Tonder adlı terör örgütü liderinin tutuklanarak ülkeye getirildiğini açıkladı.

İran İstihbarat Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülkede terör eylemleri gerçekleştiren Tonder adlı terör örgütünün liderinin tutuklandığı bildirildi. Ülkeye getirilen terör örgütü liderinin kimliği Cemşid Şarmehd olarak belirtildi.

Tonder adlı terör örgütü, ilk eylemini 2003 yılında İran'ın Şiraz kentinde düzenlenen Muharrem ayı törenlerinde gerçekleştirmiş ve 14 kişi hayatını kaybetmişti. Örgütün İran İslam Cumhuriyeti Kurucu lideri Ruhullah Humeyni'nin türbesinde gerçekleştirdiği saldırıda ise 8 kişi yaralanmıştı. - TAHRAN

Kaynak: İHA