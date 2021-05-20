İran istihbaratı: 3 casusluk şebekesi ve 3 terör grubu çökertildi
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İran istihbaratı: 3 casusluk şebekesi ve 3 terör grubu çökertildi

İran istihbaratı: 3 casusluk şebekesi ve 3 terör grubu çökertildi
Anadolu Ajansı / Şahin Demir - Haberler | Güncel

İran'ın Batı Azerbaycan eyaletinde 3 casusluk şebekesi ve 3 terör grubunun çökertildiği bildirildi.

İran'ın Batı Azerbaycan eyaletinde 3 casusluk şebekesi ve 3 terör grubunun çökertildiği bildirildi.

Mehr Haber Ajansı'na konuşan Batı Azerbaycan eyaleti İstihbarat Müdürlüğü yetkilisi, bölgedeki son operasyonlar hakkında bilgi verdi.

Söz konusu açıklamada, "Son 2 ayda tespit edilen 3 casusluk şebekesinin tüm üyeleri gözaltına alındı. Ayrıca DEAŞ ve selefi 3 terör örgütü yok edildi." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şahin Demir

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