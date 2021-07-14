İran, istihbarat görevlilerinin ABD'de rejim karşıtı gazeteciyi kaçırmaya çalıştığına dair suçlamayı yalanladı
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İran, istihbarat görevlilerinin ABD'de rejim karşıtı gazeteciyi kaçırmaya çalıştığına dair suçlamayı yalanladı

İran, istihbarat görevlilerinin ABD'de rejim karşıtı gazeteciyi kaçırmaya çalıştığına dair suçlamayı yalanladı
Anadolu Ajansı / Ahmet Dursun - Haberler | Güncel

İran, hükümete bağlı istihbarat görevlilerinin ABD'de İran asıllı rejim karşıtı bir gazeteciyi kaçırmaya çalıştığına dair suçlamaları reddetti.

İran, hükümete bağlı istihbarat görevlilerinin ABD'de İran asıllı rejim karşıtı bir gazeteciyi kaçırmaya çalıştığına dair suçlamaları reddetti.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansına (ISNA) göre, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, söz konusu iddialarla ilgili sorulan soruya, "İran'a karşı açık ve örtülü düşmanlığını gizlemeyen ABD hükümetinin bu yeni iddiası cevap vermeye dahi değmeyecek kadar temelsiz ve komiktir." şeklinde yanıt verdi.

ABD Adalet Bakanlığı tarafından açıklanan iddiaları "Hollywood senaryosu" olarak niteleyen Hatibzade, "Elbette bu tür hikayeler, kısa tarihi başka ülkelere yönelik terör, insan kaçırma ve sabotajlarla dolu olan ABD için uzak olmasa da Amerikalı yetkililer bu kez bu acemice kurgu ile dünya halklarının bilinciyle alay etmiş oldu." ifadelerini kullandı.

ABD Adalet Bakanlığından dün yapılan açıklamada, İranlı 4 istihbarat görevlisi hakkında New York'ta bir gazeteciyi kaçırmaya teşebbüs suçlamasıyla iddianame hazırlandığı belirtilmişti.

New York'taki federal mahkeme tarafından hazırlanan iddianamede, İranlı istihbaratçılar olduğu söylenen Ali Rıza Ferahani, Mahmud Hazein, Kiya Sadıki ve Omid Nuri adlı kişiler, insan kaçırmak için komplo kurmak, yaptırımları ihlal etmek, banka ve elektronik dolandırıcılık ve kara para aklamakla suçlanmıştı.

Açıklamada, kaçırılmak istenen gazetecinin kimliği belirtilmezken ABD medyasında söz konusu gazetecinin, rejim karşıtı çizgisiyle bilinen Amerikalı gazeteci Mesih Alinejad olduğuna dair haberlere yer verilmişti.

Söz konusu kişilerin ABD'de yaşayan Alinejad'ı kaçırarak İran'a götürmeyi planladığı ve bunun yanında Kanada, İngiltere ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelerde de benzer operasyonlar için girişimlerde bulunduklarının anlaşıldığı aktarılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Dursun

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İran, istihbarat görevlilerinin ABD'de rejim karşıtı gazeteciyi kaçırmaya çalıştığına dair suçlamayı yalanladı - Haberler
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