İran İstihbarat Bakanlığı 8 casusun tutuklandığını duyurdu

27.11.2019 22:47 | Son Güncelleme: 27.11.2019 22:52

İran İstihbarat Bakanlığı, ülke genelindeki gösterilerde yabancı istihbarat servislerine görüntü ve bilgi aktaran 8 casusun tutuklandığını duyurdu.



İstihbarat Bakanlığından yapılan açıklamada, tutuklanan 8 casustan 6'sının gösteriler sırasında ve diğer 2'sinin ülkeden çıkış yaptıkları sırada gözaltına alındığı açıklandı.



İran istihbaratı tarafından tutuklanan 8 kişinin gösterileri organize ettikleri ve ellerindeki bilgi ve görüntüleri İran dışına aktardıkları belirtildi. - TAHRAN

Kaynak: İHA