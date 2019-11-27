İran İstihbarat Bakanlığı 8 casusun tutuklandığını duyurdu
Haberler » 3. Sayfa » İran İstihbarat Bakanlığı 8 casusun tutuklandığını duyurdu - Haber

İran İstihbarat Bakanlığı 8 casusun tutuklandığını duyurdu

İran İstihbarat Bakanlığı, ülke genelindeki gösterilerde yabancı istihbarat servislerine görüntü ve bilgi aktaran 8 casusun tutuklandığını duyurdu.

27.11.2019 22:47 | Son Güncelleme: 27.11.2019 22:52
İran İstihbarat Bakanlığı 8 casusun tutuklandığını duyurdu

İstihbarat Bakanlığı, ülke genelindeki gösterilerde yabancı istihbarat servislerine görüntü ve bilgi aktaran 8 casusun tutuklandığını duyurdu.


İstihbarat Bakanlığından yapılan açıklamada, tutuklanan 8 casustan 6'sının gösteriler sırasında ve diğer 2'sinin ülkeden çıkış yaptıkları sırada gözaltına alındığı açıklandı.


İran istihbaratı tarafından tutuklanan 8 kişinin gösterileri organize ettikleri ve ellerindeki bilgi ve görüntüleri İran dışına aktardıkları belirtildi. - TAHRAN

Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.