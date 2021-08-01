İran, "İsrailli nakliye gemisine yönelik saldırıda parmağı olduğu" iddiasını reddetti
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İran, "İsrailli nakliye gemisine yönelik saldırıda parmağı olduğu" iddiasını reddetti

İran, 'İsrailli nakliye gemisine yönelik saldırıda parmağı olduğu' iddiasını reddetti
Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun - Haberler | Güncel

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, İsrailli nakliye şirketine ait geminin Hint Okyanusu'nda uğradığı saldırıda İran'ın parmağı olduğuna ilişkin iddiaları yalanladı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, İsrailli nakliye şirketine ait geminin Hint Okyanusu'nda uğradığı saldırıda İran'ın parmağı olduğuna ilişkin iddiaları yalanladı.

Hatibzade, video konferans aracılığıyla düzenlediği basın toplantısında, İsrailli nakliye şirketine ait ticari geminin Tanzanya'dan Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) giderken Hint Okyanusu'nda uğradığı saldırıdan İran'ı sorumlu tutan İsrail makamlarına tepki gösterdi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, açıklamasında "Siyonist rejim, İsrail gemisine yönelik saldırıda Tahran'ın parmağı olduğuna dair ithamlarından vazgeçmelidir. Bu yöndeki açıklamaları ve ithamları kınıyoruz. İsrail gittiği her yere istikrarsızlık ve terör götürmüştür." ifadelerini kullandı.

Tanzanya'dan BAE'ye giderken Hint Okyanusu'nda 30 Temmuz'da saldırıya uğrayan İsrailli nakliye şirketine ait gemideki mürettebattan ikisinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.

İsrailli iş insanı Eyal Ofer'in sahibi olduğu İngiltere merkezli Zodiac Maritime Denizcilik Şirketinden yapılan açıklamada, "M/T Mercer Street isimli gemide meydana gelen olayın, gemideki mürettebattan biri Rumen, biri İngiliz uyruklu ikisinin ölümüyle sonuçlandığını derin üzüntüyle anlıyoruz." ifadesine yer verilmişti.

İran'ın Arapça yayın yapan devlet televizyonu Al-Alam, saldırının Tel Aviv yönetiminin geçen hafta Suriye'ye düzenlediği hava saldırısına misilleme olarak gerçekleştirildiğini duyurmuştu.

İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid de İsrailli nakliye şirketine ait geminin saldırıya uğramasının arkasında İran olduğunu ima ederek, "İran sadece bir İsrail sorunu değil, aynı zamanda hepimize zarar veren bir terör, yıkım ve istikrarsızlık kaynağıdır." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun

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