İran, İsrail'in Suriye'deki Lazkiye Limanı'na düzenlediği hava saldırısını kınadı

İran, İsrail'in Suriye'nin batısındaki Lazkiye Limanı'na düzenlediği hava saldırısını kınadı ve limanda gıda ve ilaç depolarının hedef alındığını ileri sürerek uluslararası toplumu muhtemel saldırıları engellemek için önlem almaya çağırdı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, yaptığı açıklamada, İsrail'in Lazkiye Limanı'na düzenlediği hava saldırısını "uluslararası hukukun ihlali ve saldırganlık eylemi" olarak niteledi.

Hatibzade, "Bölgede istikrar, güvenlik ve huzurdan yana olmayan bu rejimin liderleri, asılsız bahanelerle Suriye topraklarına defalarca saldırılar düzenlemiş ve tüm uluslararası yasaları, düzenlemeleri ve standartları çiğnemişlerdir." ifadelerini kullandı.

İsrail saldırısında Lazkiye Limanı'ndaki gıda ve ilaç depolarının hedef alındığını iddia eden Hatibzade, uluslararası toplumu, muhtemel saldırıları engellemek için gerekli önlemleri almaya çağırdı.

İsrail savaş uçakları dün Suriye'de Esed rejiminin kontrolündeki Lazkiye Limanı'na hava saldırısı gerçekleştirmişti.

Esed rejimi, can kaybı yaşanmayan saldırının ciddi hasara yol açtığını duyurmuştu.

AA / Ahmet Dursun - Son Dakika Haberleri

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