İran-İsrail Gerilimine İngiliz Basınından Korkutan Yorum: Bu Artık Vekalet Savaşı Değil

Ortadoğu'da giderek artan İran-İsrail gerilimi Suriye'de sıcak çatışma halini aldı. İsrail, Suriye'deki İranlı milis güçlerini Golan Tepeleri'ne roket saldırısı düzenlemekle suçlayıp gece boyu Suriye'deki İran yanlısı milislerin mevzilerini hedef aldı. Suriye'de İran'a ait 50'den fazla hedefin vurulduğu ifade ediliyor. İsrail ordusu sözcüsü Jonathan Conricus gazetecilere "İsrail ordusu, Suriye'deki onlarca İranlı askeri hedefi vurdu" dedi. Sözcü, İranlı milislerin roketleri attığı kaynak olarak gösterdiği istihbarat, lojistik, depo ve araçların hedef alındığını söyledi. 50'den fazla noktanın bombalandığı açıklanırken, Rusya Savunma Bakanlığı, İsrail'in Suriye'ye attığı füzelerden yarısından fazlasının Suriye hava savunma sistemleri tarafından havada engellendiğini duyurdu. BBC'nin Ortadoğu editörü, Jeremy Bowen, "Vekalet savaşı olduğunu söylemeyin. Bu artık, İsrail ile İran arasında doğrudan bir meseledir." yorumunda bulundu.

SON YILLARDAKİ EN BÜYÜK ASKERİ HAREKAT

İsrail'in saldırısı son yıllarda İranlı hedeflere yönelik düzenlediği en büyük askeri harekât oldu. Suriye'den yapılan açıklamada da gece boyu İsrail'den atılan füzelerin havada 'bir bir imha edildiği' belirtildi.

Bölgede gerilim Salı günü Suriye ile İsrail arasındaki 'roket atışı' suçlamalarından sonra Perşembe günü yeni bir dalgayla tırmandı. Suriye resmi haber ajansı İsrail'den atılan füzelerin havada imha edilme görüntülerini paylaştı.

'TALİMATI KASIM SÜLEYMANİ VERDİ'

İsrail ordusu Perşembe erken saatlerde yaptığı açıklamada, Suriye'deki İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı güçleri Golan Tepeleri'ndeki mevzilerine '20 roket atmakla' suçladı. Ordu, roket saldırısı emrini de Devrim Muhafızları'nın özel kuvvetleri Kudüs Gücü komutanı Kasım Süleymani'nin verdiğini söyledi.

Bu açıklamadan birkaç saat sonra, sabaha karşı da ordudan yapılan yeni açıklamada Suriye'deki İran askeri mevzilerinin vurulduğu duyuruldu. Şam medyası da gece, İsrail'in Suriye'ye çok sayıda füze attığını ve füzelerin bir bir düşürüldüğünü aktardı. Askeri kaynaklar, İsrail füzelerinin İranlı milislerin bulunduğu askeri üsleri hedef aldığını, bir füzenin de cephanelik deposuna isabet ettiğini söyledi.

RUSYA: SURİYE HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİ YARISINI DÜŞÜRDÜ

Rusya Savunma Bakanlığı, İsrail'in kontrolünde olan Golan Tepeleri'ndeki askeri tesislere Suriye'den yapılan roket saldırısı sonrası bu ülkedeki İran'a ait hedefleri vurması hakkında açıklama yaptı.

Açıklamaya göre İsrail'e ait 28 F-15 ve F-16 uçağı, Suriye'deki hedeflere yaklaşık 60 füze gönderirken karadaki unsurlar da 10'dan fazla taktik füzesiyle saldırıya destek verdi. Suriye hava savunma sistemleri, İsrail'in fırlattığı füzelerin yarısından fazlasını imha etti. Saldırıda İranlı silahlı oluşumların konuşlanma noktaları ile Suriye ordusunun Şam'daki ve ülkenin güneyindeki hava savunma araçlarının bulunduğu tesislerin hedef alındığını kaydeden bakanlık, saldırının hedefindeki noktalarda oluşan hasarın tespiti için çalışmaların sürdüğünü aktardı.

'VEKALET SAVAŞI DEĞİL, ARTIK DOĞRUDAN...'

Reuters haber ajansı, İsrail'in Perşembe sabahı Suriye'ye yönelik füze atışının daha önceki saldırılardan çok daha yoğun olduğunu aktardı.

BBC'nin Orta Doğu Editörü Jeremy Bowen gelişmelerle ilgili Twitter hesabından paylaştığı mesajda, "Vekalet savaşı olduğunu söylemeyin. Bu artık, İsrail ile İran arasında doğrudan bir meseledir. Trump'ın İran nükleer anlaşmasından ayrılmasından beri böyle. Tırmanması gerçek bir risk" dedi. Gerilim, Suriye'nin Salı günü İsrail'i, Şam'ın güneyindeki bir askeri üsse hava saldırısı düzenlemekle suçlamasıyla başladı.

İSRAİL KISA SÜRE ÖNCE 8 İRANLIYI ÖLDÜRMÜŞTÜ

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, İsrail'in Şam yakınlarındaki üsse düzenlediği saldırıda 8'i İranlı, en az 15 kişinin öldüğünü duyurdu. Gözlemevi, saldırının hedefinde de İranlı birlikler ve Hizbullah milislerinin bulunduğu söyledi. Suriye resmi medyası da hava savunma sistemlerinin aynı gün iki İsrail füzesini imha ettiğini belirtti.