İsrail'e karşı misilleme başlatan İran, bir yandan da Tel Aviv'in devam eden yoğun saldırılarına karşılık veriyor. İran Silahlı Kuvvetleri, savunma birliklerinin İsrail saldırıları sırasında birçok füze ve insansız hava aracını imha ettiğini, ayrıca 2 İsrail savaş uçağını da başarıyla düşürdüğünü açıkladı. İran İsrail arasında savaş mı çıktı?

YÜZLERCE BALİSTİK FÜZE FIRLATILDI

İran ordusu, misilleme saldırısı başlatarak İsrail'e yüzlerce balistik füze fırlattığı bildirildi. Tel Aviv semalarında çok sayıda roket görüntülenirken bazı bölgelerden dumanlar yükseldi.

7 NOKTAYA İSABET ETTİ, 17 KİŞİ YARALANDI

İran'dan atılan füzelerin İsrail'de 7 noktaya isabet ettiği, bu bölgelerde çalışmaların sürdüğü aktarıldı. İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı'ndan yapılan açıklamada, şu ana kadar 17 kişinin yaralandığı bildirildi. İsrail ordu radyosunun haberinde, isabet alan noktalarda ekiplerin çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.

İSRAİL GENELİNDE ALARMLAR DEVREDE

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan onlarca füzenin ülkeye fırlatıldığı ve hava savunma sistemlerinin önlemek için çalıştığı belirtildi. İran'ın misilleme için fırlattığı füzeler nedeniyle İsrail genelinde sürekli alarmlar devreye giriyor.

İRAN, 2 İSRAİL SAVAŞ UÇAĞINI DÜŞÜRDÜ

Öte yandan İran Silahlı Kuvvetleri, savunma birliklerinin İsrail saldırıları sırasında birçok füze ve insansız hava aracını (İHA) imha ettiğini, ayrıca 2 İsrail savaş uçağının da başarıyla vurulduğunu açıkladı. Savunma güçlerinin tam teyakkuz halinde olduğu ve her türlü hava tehdidini dikkatle izleyip karşılayacağı vurgulandı. Ayrıca, İran hava sahasına yapılacak en küçük ihlalin bile sert ve kararlı bir şekilde karşılık bulacağı belirtildi.