İran İslam Devrimi'nin 41. yıl dönümünde konuşan Ruhani halkı oy kullanmaya çağırdı
İran, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile arasında tırmanan gerilimin gölgesinde 79 İslam Devrimi'nin 41. yılını kutluyor.
11.02.2020 17:00 | Son Güncelleme: 11.02.2020 17:00
İran, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile arasında tırmanan gerilimin gölgesinde 79 İslam Devrimi'nin 41. yılını kutluyor.
Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin İran İslam Devrimi'nin 41. yıl dönümünde, başkent Tahran'daki Azadi Meydanı'nda yaptığı konuşmanın gündeminde ABD ve yaklaşan İran seçimleri vardı. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com