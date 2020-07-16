İran İslam Cumhuriyeti Erzurum Başkonsolosluğundan şehitler için başsağlığı mesajı İran İslam Cumhuriyeti Erzurum Başkonsolosluğu, Van'da düşen keşif uçağında şehit düşen emniyet mensupları için başsağlığı mesajı yayımladı.

İran İslam Cumhuriyeti Erzurum Başkonsolosluğu, Van'da düşen keşif uçağında şehit düşen emniyet mensupları için başsağlığı mesajı yayımladı.

Başkonsolosluğun Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Van ilinde üzücü uçak kazası sonucunda şehit olan emniyet mensuplarına Allah'tan rahmet, tüm dost ile kardeş Türkiye milletine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA