İran, Irak'tan ABD askerlerinin ülkeden çıkarılması sürecinin hızlandırılmasını istedi
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İran, Irak'tan ABD askerlerinin ülkeden çıkarılması sürecinin hızlandırılmasını istedi

Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun - Haberler | Güncel
İran, Irak'tan ABD askerlerinin ülkeden çıkarılması sürecinin hızlandırılmasını istedi

Irak Ulusal Güvenlik Müsteşarı Kasım Araci ile görüşen İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani, Bağdat yönetiminden ABD askerlerinin ülkeden çıkarılması sürecini hızlandırmasını talep etti.

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Irak Ulusal Güvenlik Müsteşarı Kasım Araci ile görüşen İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani, Bağdat yönetiminden ABD askerlerinin ülkeden çıkarılması sürecini hızlandırmasını talep etti.

İranlı mevkidaşının daveti üzerine Tahran'a gelen Araci, Şemhani ile askeri ve güvenlik konularıyla ilgili görüş alışverişinde bulundu.

Irak hükümetinden, parlamentonun ABD askerlerinin ülkeden çıkarılmasıyla ilgili kararının uygulanması noktasında acele etmesini isteyen Şemhani, "ABD askerlerinin Irak'tan çıkarılmasının hızlandırılması istikrar sürecini kalıcı hale getirecek ve güçlendirecektir. ABD bölgedeki organize terörün ve istikrarsızlığın en büyük faktörüdür." ifadelerini kullandı.

Kasım Süleymani suikastının faillerinin yargılanması ve cezalandırılması ile ilgili sürecin takip edilmesinin iki ülkenin önceliklerinden olduğunu aktaran Şemhani, "Süleymani, Irak'ın misafiri olduğu için bu konuda Bağdat'tan daha fazla beklenti içindeyiz." dedi.

Şemhani, ABD'nin terör örgütü DEAŞ güçlerini destekleyip onları Irak'ın muhtelif bölgelerine taşıyarak istikrarsızlık oluşturma ve bu ülkedeki varlığını devam ettirmek için zemin hazırlama çabasında olduğuna dair ellerinde "güvenilir istihbarat" bulunduğunu ileri sürdü.

Irak'ın kuzeyinde "İran'ın güvenliğine karşı eylemler düzenleyen" gruplarla ilgili de Tahran ve Bağdat'ın daha fazla iş birliği yapmasını isteyen Şemhani, organize suçlar, uyuşturucu ve silah kaçakçılığı gibi iki ülke arasındaki ortak tehditlere karşı mücadele için yeni mekanizmalar oluşturulabileceğini söyledi.

Araci de Başbakan Mustafa el-Kazımi'nin talimatıyla Irak'ın kuzeyindeki gruplara karşı adım atıldığını belirterek, "Irak'ın kuzeyindeki terörist gruplarla mücadele noktasında alınan kararların uygulanması için Kürdistan Bölgesi yetkilileriyle de gerekli koordinasyon başladı. Bu grupların bazıları ABD tarafından destekleniyor." diye konuştu.

Araci, Şemhani'nin ABD'nin DEAŞ'ı desteklediği iddiasına ilişkin ise, "Terörist grupların 'iyi' ve 'kötü' olarak kategorize edilmesi ve terörizmle mücadelede çifte standart uygulanması terörist grupların cinayetlerini artırmasından başka bir netice doğurmaz." görüşünü paylaştı.

Irak Ulusal Güvenlik Müsteşarı Araci, parlamentonun yabancı askeri güçlerin ülkeden çıkarılmasıyla ilgili kararına bağlı olduklarını ve bu konudaki adımların ilgili ülkelerle koordineli olarak atıldığını sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun

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