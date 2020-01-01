İran, Irak'taki saldırıyla ilgili ABD'nin iddialarını reddetti

01.01.2020 00:22 | Son Güncelleme: 01.01.2020 00:22

İran Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Irak büyükelçiliği önünde düzenlenen şiddetli protestoların arkasında olduğunu iddiasını reddetti.



İran Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, "Amerika'nın, Irak halkının, en az 25 Iraklının vahşice öldürülmesine karşı yapılan protestolarla ilişkilendirmesi şaşırtıcı" dedi. Euronews.com'da Görüntüle