İran, Irak'taki saldırıyla ilgili ABD'nin iddialarını reddetti
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İran, Irak'taki saldırıyla ilgili ABD'nin iddialarını reddetti

İran Dışişleri Bakanlığı, ABD’nin Irak büyükelçiliğinde önünde düzenlenen şiddetli protestoların arkasında olduğunu iddiasını reddetti.

01.01.2020 00:22 | Son Güncelleme: 01.01.2020 00:22
İran, Irak'taki saldırıyla ilgili ABD'nin iddialarını reddetti

, ABD'nin büyükelçiliği önünde düzenlenen şiddetli protestoların arkasında olduğunu iddiasını reddetti.


İran Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, "Amerika'nın, Irak halkının, en az 25 Iraklının vahşice öldürülmesine karşı yapılan protestolarla ilişkilendirmesi şaşırtıcı" dedi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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