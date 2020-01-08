İran, Irak'taki ABD hava üssünü vurdu
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BBC

İran, Irak'taki ABD hava üssünü vurdu

İran Devrim Muhafızları, ABD'nin Irak'taki el Esed Hava Üssü'nü vurduğunu açıkladı.

08.01.2020 03:00 | Son Güncelleme: 08.01.2020 03:25
İran, Irak'taki ABD hava üssünü vurdu

, ABD'nin 'taki el Esed Hava Üssü'nü vurduğunu açıkladı. Reuters'a konuşan ABD'li yetkililer de Anbar vilayetindeki üsse roket saldırısı düzenlendiğini doğruladı.

Başkent Bağdat'ın batısındaki üsse en az 6 füzenin isabet ettiği belirtiliyor.

İran'ın yarı resmi ajansı Fars, "intikam başlıyor, ABD üssüne füze saldırısı" mesajıyla saldırıya ait olduğu belirtilen görüntüleri yayınladı.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ABD'nin Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'yi öldürmesinin savaş nedeni olduğunu söylemişti.

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BBC
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