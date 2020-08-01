İran-Irak sınırındaki kamyonlar alev alev yandı Irak'ın İran sınırında yer alan Zurbatiyah bölgesinde park halindeki kamyonlar yandı.

Irak'ın İran sınırında yer alan Zurbatiyah bölgesinde park halindeki kamyonlar yandı.

Irak güvenlik kaynakları tarafından yapılan açıklamada, Zurbatiyah bölgesinde yer alan Irak-İran sınır kapısı Mehran'da park halindeki kamyonların sabaha karşı yanmaya başladığı bildirildi. 10'dan fazla kamyonun yandığını belirtirken, yangının çıkış nedenine yönelik henüz bir açıklama yapılmadı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangının söndürüldüğü aktarıldı.

Zurbatiyah bölgesindeki Mehran sınır kapısı, İran ve Irak arasında kullanılan önemli geçiş noktalarından biri olarak biliniyor. Yeni tip korona virüs (Covid-19) nedeniyle uzun süredir kapalı olan sınır kapısı, iki ülkenin kararıyla kısıtlı olarak tekrar açılmıştı. - TAHRAN

Kaynak: İHA