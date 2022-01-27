İran - Irak maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İran - Irak maçı şifresiz mi?
Haberler.com - Gündem
Dünya Kupası'nda hedefine ulaşmak isteyen İran - Irak bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan İran - Irak maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor
Dünya Kupası'nda heyecanla beklenen müsabakada İran - Irak karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi İran - Irak maçı şifresiz mi? İran - Irak maçı hakemi kim? İran - Irak maçı ne zaman, hangi kanalda sorularının yanıtları araştırıldı.
İran - Irak Dünya Kupası maçı, 27.01.2021 Perşembe bugün saat 17.30'da başlayacak.
İran - Irak Dünya Kupası'nda maçı Smart Spor platformundan yayınlanacak
İran - Irak maçını izlemek için Smart Spor kullanıcı olmalısınız.
Haberler.com - Gündem