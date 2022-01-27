İran - Irak maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İran - Irak maçı şifresiz mi?

Dünya Kupası'nda heyecanla beklenen müsabakada İran - Irak karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi İran - Irak maçı şifresiz mi? İran - Irak maçı hakemi kim? İran - Irak maçı ne zaman, hangi kanalda sorularının yanıtları araştırıldı.

İRAN - IRAK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İran - Irak Dünya Kupası maçı, 27.01.2021 Perşembe bugün saat 17.30'da başlayacak.

İRAN - IRAK MAÇI HANGİ KANALDA?

İran - Irak Dünya Kupası'nda maçı Smart Spor platformundan yayınlanacak

İRAN - IRAK MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

İran - Irak maçını izlemek için Smart Spor kullanıcı olmalısınız.

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