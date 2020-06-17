İran, Irak'ın kuzeyindeki Komala ve İKDP mensuplarına ait mevzileri vurdu Türk Silahlı Kuvvetlerinin Irak'ın kuzeyine düzenlediği Pençe-Kaplan Operasyonu ile eş zamanlı olarak, İran'ın da aynı bölgedeki Komala ve İran Kürdistan Demokrat Partisi (İKDP) mensuplarına ait mevzileri topçu atışına tuttuğu belirtildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Irak'ın kuzeyine düzenlediği Pençe-Kaplan Operasyonu ile eş zamanlı olarak, İran'ın da aynı bölgedeki Komala ve İran Kürdistan Demokrat Partisi (İKDP) mensuplarına ait mevzileri topçu atışına tuttuğu belirtildi.

İran medyasında yer alan haberlere göre, İran Devrim Muhafızları, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi kontrolündeki İran sınırına yakın bölgelerde saklanan silahlı örgütlerin mevzilerini hedef aldı. İki gündür devam eden harekatta, Tahran yönetimi tarafından terörist ilan edilen ve silahlı kanadı bulunan Komala ve İran Kürdistan Demokrat Partisi mensuplarının Hacı Omran ve Alane bölgesindeki konumlarının geniş çaplı topçu ve füze saldırısıyla vurulduğu kaydedildi. Önceki gün bir İran sınır muhafızı, Irak'ın kuzeyinde sınıra yakın bölgede teröristlerle çıkan çatışmada öldürülmüştü.

Kaynak: DHA