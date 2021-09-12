İran Irak arasında vize kaldırıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İran Irak arasında vize kaldırıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
İran Irak arasında vize kaldırıldı

İran'ın yeni Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Irak ile İran arasında vizenin kaldırıldığını duyurdu.

İran'ın yeni Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Irak ile İran arasında vizenin kaldırıldığını duyurdu.

İran'ın başkenti Tahran'a resmi ziyaret gerçekleştiren Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından gerçekleştirilen ortak basın toplantısında konuşan Reisi, iki ülke arasında vize uygulamasının kaldırıldığını açıkladı. Reisi, Irak ile İran'ın derin ilişkilerinin olduğunu belirterek, el-Kazımi'nin iki ülke arasında vizenin kaldırılmasını ve Erbain ziyareti için İran'ın kontenjanının artırılmasını onayladığını söyledi. Irak ile ilişkilerini daha fazla geliştirmeyi amaçladıklarını vurgulayan İran Cumhurbaşkanı, el-Kazımi ile yaptığı görüşmede birçok kararın daha alındığını dile getirdi.

Basın toplantısında iki ülke arasındaki tarihi ve dostane ilişkileri güçlendirecek birçok ortak konunun görüşmede ele alındığını kaydeden Irak Başbakanı Kazımi, "Terör örgütü DEAŞ ile mücadelesinde Irak'ın yanında duran herkese teşekkür ederim. İran savaşın ilk anından bu yana Irak'ın yanında durdu" ifadelerini kullandı. - ERBİL

İran Irak arasında vize kaldırıldı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Kadın Kollarının Kızılcahamam'daki toplantısına video konferansla hitap etti Açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Kadın Kollarının Kızılcahamam'daki toplantısına video konferansla hitap etti Açıklaması

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İbrahim Altay Meral Akşener Ekrem İmamoğlu Fahrettin Koca Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Yıldız Tilbe Kaan Yıldırım Amelia Hamlin Vildan Atasever
Spor Okan Buruk Nihat Özdemir Abdullah Avcı Mergim Berisha Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Ertuğrul Gazi
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: İran Irak arasında vize kaldırıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.09.2021 17:44:09. #1.17#