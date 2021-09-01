İran, Irak'a ihraç ettiği gaz miktarını Bağdat yönetiminin borcunu zamanında ödememesi nedeniyle düşürdü
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İran, Irak'a ihraç ettiği gaz miktarını Bağdat yönetiminin borcunu zamanında ödememesi nedeniyle düşürdü

İran, Irak'a ihraç ettiği gaz miktarını Bağdat yönetiminin borcunu zamanında ödememesi nedeniyle düşürdü
Anadolu Ajansı / Ahmet Dursun - Haberler | Güncel

İran, Irak'a ihraç ettiği gaz miktarını bu ülkenin birikmiş borçları nedeniyle azalttı.

İran, Irak'a ihraç ettiği gaz miktarını bu ülkenin birikmiş borçları nedeniyle azalttı.

Irak Elektrik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İran'dan elektrik üretimi için ithal edilen gaz miktarının Tahran yönetimi tarafından günlük 49 milyondan 8 milyon metreküpe düşürüldüğü belirtildi.

Açıklamada, bunun ülkede ciddi elektrik kesintileri riskine neden olduğu ifade edilerek, İran Enerji Bakanlığı ve Bağdat Büyükelçiliği ile temasa geçildiği aktarıldı.

İranlı İşçiler Haber Ajansı'na (ILNA) açıklama yapan İran Ulusal Petrol Şirketi Genel Müdür Yardımcısı Mihran Emir Mueyni, Irak'a ihraç edilen gaz miktarının azaltıldığını doğruladı.

Irak yönetiminin, İran'dan ithal ettiği doğalgaz ve elektrik ücretini ödemediğini ve İran'ın hukuk çerçevesinde ihracat miktarını düşürdüğünü aktaran Mueyni, "İhracatta anlaşma karşılıklıdır ve her iki tarafın da anlaşmanın hükümlerine uyması gerekiyor. Şimdi Irak, bu atılan adımı eleştirmemeli çünkü aldığı gaz ve elektrik ödemelerini zamanında yapmadı." dedi.

Irak'ın doğalgaz ve elektrik ithalatı yaptığı komşusu İran'a yaklaşık 5 milyar dolar borcu olduğu belirtiliyor. Irak Elektrik Bakanlığı ise söz konusu borcun ABD'nin Tahran'a uyguladığı ambargolar nedeniyle ödenemediğini bildirmişti.

Elektrik kesintisi duyuruları için tıklayın.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Dursun

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İran, Irak'a ihraç ettiği gaz miktarını Bağdat yönetiminin borcunu zamanında ödememesi nedeniyle düşürdü - Haberler
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