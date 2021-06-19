İran, İngiltere'nin Tahran Büyükelçisini Bakanlığa çağırdı

İran, İngiltere'nin Tahran Büyükelçisi Robert Macaire'yi "cumhurbaşkanlığı seçiminde oy kullanmak isteyen İranlıların bazı rejim muhaliflerinin saldırısına uğraması" nedeniyle Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı.

İran, İngiltere'nin Tahran Büyükelçisi Robert Macaire'yi "cumhurbaşkanlığı seçiminde oy kullanmak isteyen İranlıların bazı rejim muhaliflerinin saldırısına uğraması" nedeniyle Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, İran'da 13. dönem cumhurbaşkanlığı seçimleri için İngiltere'de oy kullanmak isteyen İranlılara rejim muhaliflerinin saldırması nedeniyle İngiliz Büyükelçi Robert Macaire'nin Bakanlığa çağırıldığını açıkladı. Hatipzade, rejim karşıtı muhalif grupların İngiltere'nin Londra ve Birmingham gibi bazı şehirlerde saldırı gerçekleştirdiklerini ve olayı kınadıklarını belirtti. Konunun İngiliz Büyükelçisi Robert Macaire'ye aktarıldığını belirten Hatipzade, İngiltere'nin oy kullanan İranlıların güvenliğini sağlamakla sorumlu olduğunu söyledi.

İngiltere'deki İranlılara, Tahran yönetimi tarafından terör örgütü olarak kabul edilen "Halkın Mücahitleri" adlı örgütün saldırdığı iddia edildi. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı