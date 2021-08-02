İran İngiltere'nin İsrailli gemiye yönelik saldırıyla ilgili suçlamalarına tepki gösterdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İran İngiltere'nin İsrailli gemiye yönelik saldırıyla ilgili suçlamalarına tepki gösterdi

İran İngiltere'nin İsrailli gemiye yönelik saldırıyla ilgili suçlamalarına tepki gösterdi
Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun - Haberler | Güncel

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, İsrailli bir şirkete ait nakliye gemisinin Tanzanya'dan Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) giderken Hint Okyanusu'nda saldırıya uğramasından İran'ı sorumlu tutan İngiltere'nin suçlamalarını reddetti.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, İsrailli bir şirkete ait nakliye gemisinin Tanzanya'dan Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) giderken Hint Okyanusu'nda saldırıya uğramasından İran'ı sorumlu tutan İngiltere'nin suçlamalarını reddetti.

Hatibzade, İran Dışişleri Bakanlığı sitesinde yayımlanan yazılı açıklamasında, İsrailli şirkete ait saldırıdan İran'ı sorumlu tutan İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab'a tepki gösterdi.

ABD ve İngiltere tarafından İran aleyhine yapılan açıklamaların çelişkili olduğunu, Tahran yönetiminin herhangi bir kanıt olmadan suçlandığını savunan Hatibzade, "Kızıldeniz ve uluslararası sularda İran'ın ticari gemilerine yapılan saldırılara karşı destekleyici tarzda sessiz kalan ülkeler, apaçık siyasi bir ön yargıyla İran'a kuruntudan ibaret olan suçlamalar yöneltiyorlar. Bu ülkelerin iddialarını ispatlayacak kanıtları varsa bunları sunmaları gerekirdi." ifadelerini kullandı.

Yabancı güçlerin Basra Körfezi'ndeki varlığını bölge için istikrarı ve güvenliği bozan bir faktör olarak gördüklerini belirten Hatibzade, şunları kaydetti:

"İran, milli güvenliği ve menfaatini korumak için bir an bile tereddüt etmeyecektir. Her türlü muhtemel maceracılığa da anında güçlü ve ciddi cevap verecektir."

Gemi mürettebatından 2'si öldü

Tanzanya'dan BAE'ye giderken 29 Temmuz'da Hint Okyanusu'nda saldırıya uğrayan İsrailli nakliye şirketine ait geminin mürettebatından 2'sinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.

İsrailli iş insanı Eyal Ofer'in sahibi olduğu İngiltere merkezli Zodiac Maritime Denizcilik Şirketine ait geminin Japon bandıralı olduğu ve Ofer'in şirketi tarafından yönetildiği belirtilmişti.

İsrail basını da İngiliz Savunma Bakanlığına dayandırdığı haberde, Umman açıklarında bir İsrail gemisinin saldırıya uğradığını ifade etmişti.

İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, geminin saldırıya uğramasından dolayı dünyaya İran'ın "durdurulması" çağrısı yapmıştı.

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab ise yaptığı yazılı açıklamada, İngiltere'nin yaptığı değerlendirmeler sonucunda, İran'ın Umman açıklarındaki uluslararası sularda, bir veya daha fazla insansız hava aracı kullanarak, M/T Mercer Street isimli gemiye saldırmış olma olasılığının "yüksek" olduğu sonucuna vardığını belirtmişti. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ise Hint Okyanusu'nda İsrailli bir şirkete ait nakliye gemisine düzenlenen saldırıdan sorumlu tuttuğu İran'ı kınamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun

Koronada herkesi korkutan ihtimal! Daha ölümcül süper varyant geliyor
Koronada herkesi korkutan ihtimal! Daha ölümcül süper varyant geliyor
Erdoğan: 'Uçak sayımızı çeşitli ülkelerden desteklerle artırdık.
Erdoğan: "Uçak sayımızı çeşitli ülkelerden desteklerle artırdık.
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Murat Kurum Ersin Tatar Mustafa Varank Fahrettin Altun
Magazin Gülşen Alişan Şeyma Subaşı Diana Spencer
Spor Fatih Terim Abdullah Avcı Sergen Yalçın Rachid Ghezzal Alexandru Cicaldau
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İran İngiltere'nin İsrailli gemiye yönelik saldırıyla ilgili suçlamalarına tepki gösterdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.8.2021 14:53:30. #1.15#

title