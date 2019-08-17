İran: İngiltere, komplo kurarak İran üzerinde hâkimiyet kuramayacağını anladı

17.08.2019 12:01

İran İslami Şura Meclisi Başkanı Ali Laricani Cebelitarık 'ta alıkonan Grace 1 gemisinin serbest bırakılmasıyla ilgili yaptığı açıklamada, İran'ın gösterdiği direnişe dikkat çekerek, İngiltere 'nin İran üzerinde egemenlik kuramayacağını anladığını söyledi.

İran'ın bugünkü koşullarının geçmişten farklı olduğunu söyleyen Laricani, "İran halkı, geçtiğimiz günlerde sergilediği direnişle, İran'ın bugünkü koşullarının geçmişten farklı olduğunu, komplo kurarak İran üzerinde egemenlik kurulamayacağını bütün dünyaya göstermiştir. İngiltere de bu durumu anladı ve yapmış olduğu deniz korsanlığından vazgeçti" sözlerini kullandı.

ABD'nin İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ve diğer yetkililerine yaptırım kararını da eleştiren Laricani, "Yaptığınız bu eylemlerle gücünüzü gösterebileceğinizi zannediyorsanız, yanılıyorsunuz. Bütün İran halkı, sizin karşınızdadır" dedi.

Kaynak: DHA