İran, İngiltere ile uçak seferlerini askıya aldı
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İran, İngiltere ile uçak seferlerini askıya aldı

21.12.2020 15:45 | Son Güncelleme: 21.12.2020 15:51
İran, İngiltere ile uçak seferlerini askıya aldı

İran, İngiltere ile tüm uçak seferlerini 2 hafta boyunca askıya aldı.

İran, İngiltere ile tüm uçak seferlerini 2 hafta boyunca askıya aldı.

İran yönetimi, İngiltere'den İran'a yapılan uçak seferleri ve yine İran'dan bu ülkeye düzenlenen uçak seferlerinin Sağlık Bakanlığı'nın aldığı karar gereği 2 hafta askıya alındığını duyurdu. İran Yol ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Şehram Ademnejad, salgında ortaya çıkan yeni şartlar nedeniyle böyle bir karar aldıklarını söyledi. Ademnejad, kararın İran vatandaşlarını salgından korumak için Sağlık Bakanlığı tarafında alındığını belirtti. İngiltere'de korona virüsün mutasyona uğraması ve ülkede vaka sayısının hızla artması nedeniyle Hollanda, Belçika, Fransa, İtalya, Almanya, Kuveyt, Suudi Arabistan ve Türkiye de İngiltere'ye uçak seferlerini askıya aldığını duyurmuştu.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.12.2020 15:53:46. #1.14#
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