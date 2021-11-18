İran -İngiltere arasındaki tank borcu kördüğümü sürüyor

İngiltere'nin İran'a sattığı ancak teslim etmediği tankların borcunun İran'a geri ödenmesi konusundaki kördüğüm devam ediyor.

Amerika'nın 1.4 milyar dolar parası ödenmiş uçakları vermemesinin bir başka örneği İngiltere tarafından İran'a uygulandı.

İran, 1970'li yıllarda İngiltere'ye bin 500 tank ve 250 tank tamiri için yaklaşık 650 milyon sterlin ödemiş, ancak İngiltere'nin 185 tankı teslim etmesinin ardından İngiltere devrim nedeniyle sevkiyatı durdurmuştu. Geçtiğimiz hafta İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Bakıri Keni, Londra'ya gerçekleştirdiği ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, İran'ın İngiltere'ye ödediği teslim edilmeyen tankların ücretinin geri ödenmesi konusunda henüz nihai bir anlaşmaya varamadıklarını söyledi.

İngiltere yönetiminin geriye kalan 400 milyon sterlin borcunu, Tahran'a ödenmesinin ardından İran'da tutuklu bulunan İngiliz-İran vatandaşı Nazanin Zaghari-Ratcliffe ve diğer İngiltere vatandaşlarının serbest bırakılması öngörülüyor.

İran, Şah Rıza Pehlevi yönetimi döneminde İngiltere'ye Chieftain tankları siparişi vermiş ancak 1979'da gerçekleşen İslam Devrimi ardından tankların teslimatını durdurmuştu. - TAHRAN

Son dönemde peş peşe rekor kıran euro, dolar ve altının ateşi bir türlü düşmezken piyasalar ise bugün #MerkezBankası'nın açıklayacağı #faiz kararına odaklandı.



Sizce, Merkez Bankası faiz kararı ne olur ? — Haberler (@Haberler) November 17, 2021

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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