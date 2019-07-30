- İran, İngiliz savaş gemisi ile yapılan telsiz konuşmalarını yayınladı

TAHRAN - İran Devrim Muhafızları, Hürmüz Boğazı'nda 2 hafta önce İngiltere'ye ait petrol tankerine el koydukları sırada İngiliz F 236 adlı savaş gemisi ile yapılan telsiz konuşmalarını yayınladı.

Devrim Muhafızlarının yayınladığı telsiz konuşmalarında, İran'ın alıkoyduğu Stena İmpero adlı petrol tankerine eskortluk yapan F 236 savaş gemisine yapılan 'uzak durun' uyarısı yer alıyor. Telsiz konuşmaları kaydında Devrim Muhafızları, İngiliz savaş gemisine ilk olarak kendisini tanıtarak, "F 236 İngiltere savaş gemisi, ben Devrim Muhafızları savaş gemisiyim. Sizinle 08 deniz kanalından konuşmaktayım. Sesimi duyuyor musunuz" ifadelerini kullanıyor. İngiliz savaş gemisi F 236'nın kendisini tanıtmasının ardından Devrim Muhafızlar,ı Stena İmpero adlı petrol tankerine el koyduklarını söyleyerek, "Sana emrediyorum, benim görevimi yapmama karışma" diyor. İngiliz savaş gemisi personeli, Stena İmpero adlı tankerin uluslararası deniz yolunda olduğunu söylerken, Devrim Muhafızları İngiliz gemisini uyararak, "F 236 İngiltere savaş gemisi. Ben Devrim Muhafızları savaş gemisiyim. Kendi canınızı tehlikeye atmayın" ifadesini kullanıyor.

İngiltere bandıralı Stena İmpero adlı petrol tankeri 2 hafta önce Hürmüz Boğazı'ndan geçişi sırasında İran Devrim Muhafızları tarafından alıkonulmuştu. İran, petrol tankerinin uluslararası deniz trafiğine uygun hareket etmemesini gerekçe göstermişti.

Kaynak: İHA